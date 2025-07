Finanza: Dal Fabbro (Iren), 'rimpatrio programma Emtn mossa giusta per Gruppo e sistema economico'

"Il Programma Emtn è molto importante perché sancisce il ritorno a raccogliere capitali in Italia, rafforzando il mercato dei capitali italiani che negli ultimi anni ha sofferto l'emorragia verso mercati esteri. L'Italia non ha nulla da invidiare agli altri paesi. Riteniamo che il rimpatrio in Italia sia la mossa giusta negli interessi di Iren e del sistema economico italiano". Così Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren, alla "Ring the Bell Ceremony" svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana, per celebrare la costituzione del nuovo Programma EMTN del Gruppo Iren, approvato da Consob e per la prima volta quotato sul MOT, segnando così il rimpatrio del programma sul mercato obbligazionario italiano.