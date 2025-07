Finanza: Gazza (Iren), 'rafforzare legame tra aziende e finanza nazionale è possibile'

"Siamo una local multiutility e questo rimpatrio si lega perfettamente alla nostra strategia. È un programma importante da 5 miliardi e supporterà i nostri 8 miliardi di investimenti al 2030. Oggi comunichiamo al settore che è possibile rafforzare il legame tra le aziende e il mondo della finanza nazionale". Sono le parole di Giovanni Gazza, Chief financial officer di Iren, in occasione della "Ring the Bell Ceremony" svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana, per celebrare la costituzione del nuovo Programma EMTN del Gruppo Iren e il suo rimpatrio sul mercato obbligazionario italiano.