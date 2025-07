Finanza: Pastore (Euronext), 'Da novembre 2024 ad oggi 15 emittenti tornati sul mercato obbligazionario italiano'

"Il mercato obbligazionario è in crescita: c'è molta domanda da parte degli investitori e un'offerta importante anche di emittenti. Su questa base abbiamo insistito per rimettere Borsa Italiana e il mercato del capital market italiano al centro dell'attenzione. Da novembre 2024 ad oggi, sono tornati 15 emittenti con programmi da circa 120 miliardi di cui già 9 emessi. Pertanto è importante rivitalizzare questo settore, dove eravamo già forti". Lo ha detto Maurizio Pastore, responsabile della quotazione debito e fondi per il gruppo Euronext, alla "Ring the Bell Ceremony" svoltasi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede di Borsa Italiana, per celebrare la costituzione del nuovo Programma EMTN del Gruppo Iren, approvato da Consob e per la prima volta quotato sul MOT.