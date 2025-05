“Abbiamo deciso di predisporre il Total tax report per dare un contributo al dibattito sul ruolo delle grandi imprese e sul loro contributo all’erario e al contesto in cui operano”. Sono le parole di Massimo Ferrari, presidente AFI, l’Associazione fiscalisti d'impresa, in occasione della presentazione della seconda edizione del Total tax contribution report Italia, promossa a Milano da Ey.