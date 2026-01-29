circle x black
Food, Minestrone Findus: 'da 60 anni sinonimo di calore e convivialità'

29 gennaio 2026 | 17.19
Findus celebra i 60 anni del suo Minestrone, un prodotto iconico nato nel 1966 e oggi presente sulle tavole di oltre 4 milioni di famiglie in Italia. Simbolo di tradizione, casa, benessere e calore, è conosciuto dal 95,5% degli italiani e rappresenta un pilastro del mercato dei minestroni surgelati, come testimoniano i risultati dell'indagine condotta sul tema da AstraRicerche. Per l'anniversario, durante i Giorni della Merla, il brand ha organizzato a Milano una conferenza stampa a cui è seguita l'iniziativa del "Minestrone sospeso", che sostiene la Fondazione Banco Alimentare Ets attraverso la donazione di 25 porzioni di minestrone - da destinare a persone e famiglie in difficoltà - per ciascuna delle porzioni ritirate dai passanti in Piazza Gae Aulenti. I dati di AstraRicerche confermano il forte legame emotivo degli italiani con il prodotto e l'elevata frequenza di consumo, soprattutto in inverno. Alle celebrazioni è stato presentato anche il nuovo Minestrone Tradizione con Pasta, che unisce la qualità e la varietà delle verdure italiane al gusto autentico della Pasta Garofalo.

