È la proposta del ministero del Territorio e delle Infrastrutture giapponese che avvierà il progetto e sovvenzionerà i comuni nell’anno fiscale 2026

Assegnare case e appartamenti che resteranno vuoti a famiglie con figli a carico che hanno difficoltà nell’acquisto di una nuova casa. È la proposta del ministero del Territorio e delle Infrastrutture giapponese che avvierà il progetto e sovvenzionerà i comuni nell’anno fiscale 2026.

Non solo. Le case e gli appartamenti - attualmente di proprietà di anziani – saranno anche ristrutturate prima dell’assegnazione. La decisione arriva in un momento in cui le famiglie faticano ad acquistare case a causa dell'impennata dei prezzi. Il ministero ritiene che l’utilizzo d'immobili che resteranno vuoti aiuterà queste famiglie a trovare un’abitazione più facilmente.

I singoli comuni valuteranno le condizioni abitative degli anziani residenti e la prevalenza di case e appartamenti vuoti, determinando come utilizzare al meglio questi immobili in base alle esigenze locali. Il Ministero sta anche valutando la possibilità di rendere ammissibile ai sussidi la ristrutturazione di tali case per trasformarle in uffici condivisi e strutture per l'interazione tra genitori.