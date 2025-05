“Gruppo Cap è impegnato nella realizzazione della bio piattaforma di Sesto, che rappresenta per noi un investimento emblematico, perché ha avuto la capacità di trasformare un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti in una bio piattaforma che smaltirà fanghi, produrrà biometano e fosforo”. Così Michele Falcone, direttore generale di Gruppo Cap, in occasione della presentazione dei dati di bilancio 2024, a Milano.