Russia, la 'crisi delle patate'

"Dobbiamo coltivare abbastanza patate affinché siano sufficienti per la Bielorussia e per la Russia". E' l'ordine arrivato dal leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, stretto alleato di Vladimir Putin. La notizia dopo l'articolo del Moscow Times secondo cui il leader russo ha riconosciuto sempre maggiori difficoltà in Russia per raccolti deludenti che hanno fatto schizzare i prezzi delle patate. "Ho incontrato rappresentati di vari settori, anche dell'agricoltura. E' emerso che non abbiamo patate a sufficienza", ha detto Putin.