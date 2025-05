Al via oggi la missione asiatica della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attesa in serata nella storica città uzbeka di Samarcanda. La premier proverà a scrivere un nuovo capitolo delle reazioni tra Italia e Uzbekistan. In centro città, non lontano dalla monumentale statua in bronzo di Tamerlano seduto in trono, le strade si colorano già di bandiere italiane accanto a quelle nazionali uzbeke, pronte ad accogliere il corteo ufficiale diretto al centro congressi della città, sede del vertice. Videonews dal nostro inviato, Antonio Atte.