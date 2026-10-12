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I robot lavorano al supermercato in Danimarca, gli umanoidi tra scaffali e casse

Via alla collaborazione tra una start up e una catena di supermercati

Un robot della Hive - (sito Hive)
Un robot della Hive - (sito Hive)
12 ottobre 2026 | 21.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I robot iniziano a lavorare al supermercato. Succede in Danimarca, dove gli umanoidi hanno esordito tra corsie e scaffali grazie all'accordo tra la catena di supermarket Fotex e la start-up Hive. Quando il supermercato è chiuso ai clienti, i robot cominciano a lavorare, coordinati dai tecnici che raccolgono dati mentre i 'nuovi assunti' sistemano la merce negli scaffali e supportano il personale umano. L'obiettivo della catena è arrivare ad avere uno o due umanoidi in un negozio per aiutare i colleghi, rendere le procedure più efficienti e liberare tempo per altre attività orientate alla clientela.

Al momento, i robot non compiono operazioni in totale autonomia. Vengono guidati dai tecnici e acquisiscono dati utili per sviluppare ulteriori modelli. In prospettiva, i dipendenti-umanoidi dovrebbero arrivare a riempire gli scaffali da soli, controllare le scadenze, spostare eventualmente la merce.

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robot lavoro robot supermercato danimarca
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