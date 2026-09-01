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Kallax ma non solo, Ikea in Italia abbassa fino al -29% i prezzi di alcuni prodotti

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01 settembre 2026 | 18.17
Alessandro Pulcini
LETTURA: 2 minuti

Lo scaffale Kallax costerà fino al 29% in meno. La parete attrezzata Bestå fino al -26%. Meno 12,5% per la poltrona Poäng. Ikea Italia abbassa il prezzo di centinaia di prodotti, con una riduzione media del 22%, come parte di un più ampio piano europeo da 1,2 miliardi di euro promosso da Ingka Group, il più grande rivenditore IKEA, altri franchisee IKEA e Inter IKEA Group.

Tra gli articoli interessati dai ribassi ci sono alcuni dei prodotti più famosi, come la poltrona Poäng – in produzione da circa 50 anni - e lo scaffale Kallax, disponibile da quasi tre decenni, ora proposti a un prezzo inferiore. Ma c'è anche il divano Kivik, le pareti attrezzate Bestå, e poi pentole e padelle. “Abbassare i prezzi su centinaia dei nostri prodotti più amati, non è parte di una promozione isolata, ma è una promessa che facciamo alle persone di stare concretamente al loro fianco, rendendo la vita in casa migliore e più accessibile, ogni singolo giorno. Allo stesso tempo, stiamo investendo per rendere IKEA più accessibile, aprendo molti negozi di dimensioni più ridotte nell'ambito della nostra esperienza omnicanale”, dichiara Alpaslan Deliloglu, Ceo di Ikea Italia.

“Riduciamo i prezzi delle famiglie di prodotti più apprezzate dagli italiani affiancando anche offerte mirate disponibili solo nelle nostre iconiche blu box (negozi tradizionali). Vogliamo essere vicini alle persone nei momenti dell'anno caratterizzati da spese e bisogni specifici. Settembre è il mese in cui tutto riparte - scuola, lavoro e nuovi progetti - e richiede un supporto concreto. Per questo accompagniamo i clienti dal progetto alla realizzazione di spazi abitativi e attività commerciali", aggiunge Edoardo Posani, Country commercial manager di IKEA Italia. Queste nuove riduzioni di prezzo seguono quelle del 2024, quando i prezzi sono stati abbassati in tutti i mercati Ikea. Quest’anno, l'iniziativa si concentra sull'Europa e la selezione dei prodotti e la diminuzione dei prezzi varieranno da mercato a mercato.

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