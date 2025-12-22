circle x black
Il Ginkgo come simbolo di memoria e resilienza

22 dicembre 2025 | 07.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

«Il Ginkgo che oggi piantiamo non è stato scelto a caso», spiega Maria Paola Chiesi, presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, soffermandosi sul significato simbolico dell'albero messo a dimora in viale Du Tillot. «È una pianta antichissima, che ci lega alla terra e alla storia del pianeta. Cresce lentamente, ma diventa imponente: proprio come l'amore per il territorio, che richiede tempo, cura e continuità, ma costruisce basi solide per il futuro». Per Chiesi, il Ginkgo biloba rappresenta visivamente e culturalmente la visione di KilometroVerdeParma: un progetto che guarda lontano, fatto di scelte pazienti e durature, capaci di lasciare un segno concreto nel paesaggio urbano e nella relazione tra le persone e la natura. Un simbolo di resilienza e continuità tra generazioni, che accompagna l'avvio del nuovo arboreto urbano di Parma, pensato come luogo di conoscenza, memoria e cura del territorio.

