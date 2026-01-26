circle x black
Il Gruppo Rekeep sbarca in Portogallo con acquisizione Euromex Facility Services

Attraverso questa operazione, il Gruppo Rekeep rafforza il proprio posizionamento internazionale, esportando il proprio know-how nel settore sanitario.

Da sinistra Federico Gandino, Presidente, e Ricardo Cerqueira, Amministratore Delegato
26 gennaio 2026 | 17.16
Sbarco in Portogallo per il Gruppo Rekeep: infatti la società italiana comunica l’acquisizione, attraverso la controllata Rekeep World, del 60% del capitale sociale della società portoghese Euromex Facility Services, attiva nel settore del facility management e specializzata nei servizi di igiene e pulizia di edifici in ambito sanitario. A seguito dell’acquisizione Euromex assume la nuova denominazione sociale di Rekeep Portugal: Ricardo Cerqueira, Amministratore Delegato e socio di Euromex con una quota pari al 40%, mantiene il proprio ruolo mentre Federico Gandino, Direttore Generale di Rekeep World, assume la carica di Presidente. Fondata nel 1991 e con sede a Porto, Euromex è uno dei principali operatori del settore in Portogallo, grazie ad una consolidata specializzazione nei servizi rivolti agli enti pubblici e alle strutture sanitarie, con rapporti di lungo periodo con alcuni dei più importanti ospedali del Paese. Nell’esercizio 2025 Euromex, che impiega circa 3.000 dipendenti, ha registrato ricavi pari a circa 30 milioni di euro, di cui l’80% derivanti da contratti con enti pubblici e il 20% dal settore sanitario.

L’operazione - si sottolinea in una nota di Rekeep - "rappresenta un ulteriore milestone nel percorso di crescita e sviluppo internazionale del Gruppo, che prosegue così la propria strategia di espansione nei principali mercati esteri attraverso l’ingresso in società locali con un forte radicamento territoriale, un management riconosciuto e specifiche competenze nel facility management, oltre che attraverso aggiudicazioni di gare pubbliche e private". L’ingresso nel mercato portoghese, inoltre, rafforza ulteriormente il posizionamento internazionale del Gruppo, che genera già oggi circa il 25% del proprio fatturato consolidato all’estero, e consolida la sua presenza nel segmento healthcare, ambito strategico, caratterizzato da elevati standard qualitativi, organizzativi e tecnologici.

Come sottolinea Claudio Levorato, Presidente di Rekeep S.p.A., "questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita internazionale del Gruppo Rekeep e conferma la validità del nostro modello di sviluppo, fondato sull’esportazione delle competenze italiane nel facility management. Il Portogallo è un mercato con caratteristiche molto interessanti, in particolare nel settore sanitario, dove la nostra esperienza e il nostro know-how organizzativo possono apportare un importante valore aggiunto. Come già avvenuto in altri Paesi, anche in questo caso intendiamo lavorare in stretta sinergia con il management locale, valorizzandone le competenze e supportandole con le capacità progettuali e di controllo sviluppate dal nostro Gruppo in oltre ottant’anni di attività".

