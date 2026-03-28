Immobiliare: Baglieri (Sda Bocconi), 'servitizzazione economia porta aziende a scegliere se essere service factory o theater'

Con la servitizzazione dell'economia, anche l'intermediazione immobiliare evolve e le aziende sono chiamate a fare una scelta strategica precisa: "decidere se vogliono essere delle service factory, cioè erogare volumi molto elevati di servizio in modo standardizzato, ma estremamente efficiente e replicabile, modalità comunque apprezzata dal cliente, in quanto riduce l'incertezza e garantisce una qualità costante nel servizio erogato o diventare, invece, delle service theater, in cui la competenza, la flessibilità, la personalizzazione e la qualità della relazione sono elementi determinanti nel processo di relazione tra cliente e fornitore". Così Enzo Baglieri, PhD - Associate Dean for Masters Division - Sda Bocconi School of Management, intervenuto al panel 'La servitizzazione dell'economia: ripensare il modello di business, anche nell'intermediazione immobiliare', nell'ambito dei Real Estate Awards 2026, l'evento che celebra talento, innovazione ed eccellenza nel settore. A sostenere l'edizione di quest'anno in qualità di Title Sponsor è idealista, portale immobiliare N.1 in Italia.