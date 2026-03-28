Ancora un giorno di guerra tra Iran, Usa e Israele. "Stiamo negoziando ma il conflitto non è finito: mancano 3554 obiettivi", le parole del presidente americano Donald Trump, secondo cui Teheran implorerebbe per un accordo. Intanto il segretario di Stato Marco Rubio, fa il punto: "La guerra è questione di settimane, non mesi. Non servono truppe di terra per raggiungere gli obiettivi".

"Hanno diffuso così tante notizie false nel tentativo di far scendere i prezzi dell'energia che ormai il mercato è insensibile. Continuate così, tanto nessuno ci crede più. I prezzi reali verranno comunque a galla", replica però Teheran nelle parole di Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano.

Nella giornata di oggi, intanto, gli Houthi si uniscono alla guerra: arriva il primo attacco missilistico verso Israele dallo Yemen.

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