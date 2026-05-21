circle x black
Cerca nel sito
 

Caso Garlasco, il padre di Andrea Sempio: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, è stata una vigliaccata"

L'uomo in un'intervista al Tg1: "Noi siamo forti su questo"

Il padre di Andrea Sempio - Ipa
Il padre di Andrea Sempio - Ipa
21 maggio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo Andrea Sempio anche il padre va in tv a ribadire l'innocenza del figlio, unico indagato nel caso Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi. “Andrea è innocente, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi - afferma l'uomo in un'intervista esclusiva al Tg1 -. E noi siamo forti su questo. È stata una vigliaccata”, attacca.

CTA

L'autodifesa di Andrea Sempio in tv

Una settimana fa era stato lo stesso Andrea Sempio a ribadire in tv, in un'intervista a 'Quarto Grado' la sua innocenza: "Non ho commesso l'omicidio, non ho ammazzato Chiara", ha ribadito a Martina Maltagliati. "Io non ho mai visto i video di Chiara, non c'è mai stato questo mio interesse verso Chiara - ha assicurato - non c'è mai stato nulla di tutto ciò. Capisco che alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movente, è stato scelto questo, va bene". Sempio sottolinea che "col senno del poi son capaci tutti di dire ‘Quella cosa non l'avrei scritta, o magari quella cosa l'avrei scritta ma l'avrei scritta meglio, più comprensibile’. Però, quando sarà il momento ci dedicheremo a spiegare anche quelle cose, come appunto il discorso del forum - osserva - Adesso c'è altro di ben più importante". Riguardo all'amico Marco e alla famiglia Poggi, Sempio sostiene che "pensare che lui o la sua famiglia potessero avere dei dubbi nei miei confronti, ovviamente è un pensiero che mi farebbe star male. Io però non lo credo. Non credo che loro abbiano avuto dei dubbi, nonostante tutto il bombardamento mediatico che c'è stato".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Garlasco Tg1
Vedi anche
Voto anticipato, il no di Urso: "Abbiamo ancora quasi 18 mesi di governo" - Video
Modena, la sorella di El Koudri in lacrime: “Io e la mia famiglia ci scusiamo con i feriti” - Audio
News to go
Terremoto Campi Flegrei oggi, la scossa tra le più forti degli ultimi 40 anni
Cannes 2026, giorno 10: riflettori su Penelope Cruz e Tilda Swinton - Video
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza