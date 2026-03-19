circle x black
Cerca nel sito
 

Impresa, Palermo (Pluxee): "Welfare è risposta positiva a esigenze dei lavoratori"

19 marzo 2026 | 15.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Il mondo del lavoro sta attraversando un momento complesso e sfidante per le aziende: le competenze sono più difficili da reperire e i lavoratori hanno asticelle molto alte per la ricerca di un posto di lavoro. Il welfare aziendale, in questo contesto, può aiutare a risolvere questa complessità. Come Pluxee lavoriamo con migliaia di aziende per accompagnarle in un percorso virtuoso di erogazione di servizi di welfare." Ha dichiarato il Managing Director di Pluxee Italia, Tommaso Palermo, a margine dell'evento organizzato da Comunicazione Italiana "Welfare Day", un'iniziativa per confrontarsi sul ruolo del welfare nelle strategie aziendali.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido
News to go
Parità di genere in Italia, ci vorranno 123 anni per l'eguaglianza - Video
News to go
Bonus moto e motorini al via, come funziona
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza