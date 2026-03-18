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Imprese: a Roma esperti e professionisti del settore riuniti all'EY Tax Talk 2026

18 marzo 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esperti di settore e professionisti riuniti a Roma in occasione dell'EY Tax Talk 2026, che ha dato una panoramica dei principali temi di attualità in materia di fiscalità d'impresa, con un approfondimento sulle novità introdotte dalla riforma fiscale e dalla Legge di Bilancio, nonché sui più recenti sviluppi in ambito di fiscalità internazionale. Nel corso dell'evento, poi, sono stati analizzati anche le implicazioni dei dazi e delle politiche commerciali sulla supply chain e i principali trend in materia di verifiche fiscali, con focus specifico sull'impatto delle pronunce della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell'uomo) e i profili di gestione del rischio nei rapporti di subappalto.

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