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Imprese: Albano (EY), 'investimenti agevolati fino al 2028'

18 marzo 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Si tratta di una legge di bilancio che interviene in un contesto geopolitico complicato, con un contesto economico con segnali di recessione, quindi con delle restrizioni nei saldi di bilancio. Gli interventi sono limitati in alcuni settori: abbiamo il ripristino del libero ammortamento, che segna un ritorno al passato, con l'abbandono del meccanismo del credito di imposta e con un orizzonte temporale più ampio la norma consentirà di agevolare gli investimenti fino al 2028". Lo ha detto Giacomo Albano, Partner Tax di EY Italia, partecipando all'Ey Tax Talk 2026, l'evento di EY che fornisce una panoramica dei principali temi di attualità in materia di fiscalità d'impresa, con un approfondimento sulle novità introdotte dalla riforma fiscale e dalla Legge di Bilancio, nonché sui più recenti sviluppi in ambito di fiscalità internazionale, organizzato a Roma.

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