Imprese: Romano (InfoCamere), insieme al progetto 'Camera del Futuro' arriva Janas, l'IA a sostegno delle imprese

"Un'innovazione nel segno del digitale e dell'Intelligenza Artificiale che la Camera di Commercio ha voluto fortemente con il nuovo sito della Camera di Sassari, daremo la possibilità alle imprese di interagire con Janas, l'assistente virtuale, e usufruire dei servizi online", come spiegato dal responsabile Sviluppo Camere e Territorio di InfoCamere Fabio Romano, sono diversi i servizi e i vantaggi che il nuovo progetto Camere del Futuro, portato avanti dalla Camera di Commercio e da Infocamere, porta in dote. Dalla possibilità di usufruire del supporto dell'assistente digitale Janas, passando per la possibilità di fissare appuntamenti sia in presenza che da remoto. Un passo in avanti verso il futuro a supporto delle aziende.