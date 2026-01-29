circle x black
Imprese, Visconti (CamCom Sassari): "Con ‘Camera del Futuro’ sito per smaltire burocrazia"

Il presidente della Camera di Commercio di Sassari, commenta così il lancio del progetto ‘Camera del Futuro’, il portale web che offre nuovi servizi alle imprese del Nord Sardegna

Stefano Visconti
29 gennaio 2026 | 19.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Un sito moderno, con dietro l’assistenza dei nostri funzionari e dirigenti, può essere un valore aggiunto per ottimizzare il lavoro delle imprese”. Stefano Visconti presidente della Camera di Commercio di Sassari, commenta così il lancio del progetto ‘Camera del Futuro’, il portale web che offre nuovi servizi alle imprese del Nord Sardegna, presentato oggi.

“Le linee essenziali - aggiunge - sono un rinnovamento pressoché integrale del sito camerale, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, affinché le imprese che hanno necessità di sviluppare un percorso burocratico, a corredo di un percorso amministrativo, lo possano fare agevolmente”, aggiunge.

Uno strumento importante perché, come rileva Visconti: “Noi abbiamo l’obbligo, come ente camerale, di accorciare e facilitare i percorsi attraverso una diminuzione delle tempistiche necessarie per assolvere una determinata pratica”.

