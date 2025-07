Iren rinnova programma Emtn, via libera ad incremento a 5 mld e rimpatrio in Italia da Consob e Borsa Italiana

Iren rinnova il suo programma Emtn (Euro medium term notes) e ne incrementa l'ammontare massimo da 4 a 5 miliardi di euro. Il prospetto informativo ha ricevuto il via libera da Consob e ottenuto il giudizio di ammissibilità alla quotazione sul Mercato telematico delle obbligazioni (Mot) da parte di Borsa Italiana, segnando così il rimpatrio del programma. In linea con la strategia del Gruppo volta a rafforzare la presenza sul mercato obbligazionario, sul quale ha già in circolazione bond senior per 3,5 miliardi di euro, l'operazione è stata celebrata con la "Ring the Bell Ceremony" a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana.