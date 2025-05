IT Forum, Massari (Landscape): “Le aziende cercano qualcuno di cui fidarsi e che sappia capirli”

“Quando le aziende avviano il loro processo di digitalizzazione cercano persone in grado di capirli e aiutarli in questo percorso. Hanno bisogno di qualcuno di cui potersi fidare e su cui fare affidamento. La digitalizzazione passa proprio dalla conoscenza dell'azienda in tutti i suoi processi. Si deve creare un forte legame sia di comprensione che di fiducia nel voler cambiare insieme il modo di lavorare”, ha dichiarato Valerio Massari Ceo Unnico srl Società Benefit, presente all’Information Technology Forum tenutosi a Milano nella sede di Assolombarda