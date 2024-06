Vicino il via libera della Commissione europea all’operazione Lufthansa/Ita. A confermarlo il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti: "La data è fissata, sono convocati sposi e testimoni: in questo momento credo che convoleremo a nozze, però tutto può essere". E spiega che "ancora in questi giorni si è lavorato duramente" per superare tutti gli ostacoli e arrivare alle "tanto sospirate nozze".

Il nodo fino all'ultimo è quello sulle condizioni poste dalla Commissione per l'ingresso di Ita nel gruppo Lufthansa, per superare i problemi per la concorrenza legati alle rotte su Linate e non solo. Negli ultimi giorni sono stati fatti progressi: il dossier, comunque, non è ancora chiuso ufficialmente come confermano le parole del ministro. La decisione potrebbe arrivare qualche giorno prima della scadenza, fissata per il 4 luglio.