Le ombre sui ricavi di OpenAi frenano i titoli tecnologici

L'impatto dell'Ai sui mercati è sempre più grande, e i suoi giganti non sono ancora sbarcati a Wall Street. Il debito su cui contano le società tecnologiche per finanziarsi sta esercitando una pressione al rialzo sui tassi di interesse a lungo termine che in Europa, secondo il consigliere Bce Philip Lane, è sproporzionata rispetto alle dimensioni dell'impennata dell'Ai stessa nell'area euro. Alle preoccupazioni sul debito si aggiunge quella del mercato sulle metriche stesse su cui i giganti dell'Ai vengono valutati: i ricavi annualizzati, i più usati dagli investitori per valutarne la crescita.

Questa settimana il Financial Times ha rivelato che quelli di OpenAi erano stimati in eccesso di 20 miliardi di dollari. Una notizia che ha spinto al ribasso i titoli del settore: hanno perso terreno Oracle, Nvidia, Arm, Coreweave, Amd, Broadcom e Intel, e il Nasdaq 100 ha registrato un ribasso dell'1,4%. Il Ft ha riportato che i ricavi netti annualizzati di Openai sfiorano i 50 miliardi di dollari e non 70 come riportato da alcune testate internazionali (Ft compreso) a fine settembre.

Una stima mai smentita dall'azienda, fino alla verifica della testata. Dopo è stata pubblicata una nota in cui OpenAi specifica che "la scorsa settimana abbiamo condiviso una notevole crescita del 70% nei ricavi annualizzati nel terzo trimestre. I successivi resoconti secondo cui avevamo raggiunto un tasso di rendimento di 70 miliardi di dollari non erano accurati". OpenAi ha quindi confermato che il numero attuale è "di circa 50 miliardi di dollari".

I ricavi annualizzati sono una metrica oscura, soprattutto perché non tutti li intendono allo stesso modo: vengono usati per comprendere la traiettoria finanziaria delle startup proiettando sull'anno le performance recenti, integrandole anche con i contratti con i clienti delle startup stesse. Ma nella corsa verso la quotazione di OpenAi e Anthropic, la difficoltà è confrontare la stessa metrica perché viene misurata in maniera diversa.

Anthropic considera i ricavi lordi con le vendite tramite i suoi partner cloud. Questo perché Anthropic è l'attore principale nella transazione, secondo una persona a conoscenza delle sue pratiche contabili, riferisce il Ft. Nel caso di Anthropic i ricavi vengono calcolati annualizzando i precedenti 28 giorni e aggiungendo i ricavi ricorrenti degli abbonamenti, cioè un dato mensile.

Invece OpenAi calcola solo la propria quota, negli accordi con i partner. La cifra di 70 miliardi di dollari riportata a settembre è scaturita dai tentativi degli investitori di confrontare le performance di Anthropic e OpenAi a parità di condizioni. "Tuttavia, l'azienda ha descritto i 70 miliardi di dollari come una metrica di entrate "nette", quando è stata contattata dal Ft in quel momento", scrive la testata.