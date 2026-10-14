Logistica, Kunée entra in Alis: nuova sinergia a supporto competitività aziende

"L’ingresso di Kunée in Alis rappresenta un importante valore aggiunto per la nostra associazione e rafforza ulteriormente la nostra capacità di offrire alle imprese associate strumenti, competenze specifiche nell’ambito della finanza agevolata e servizi concreti a 360 gradi a supporto della loro crescita. In una fase caratterizzata da scenari economici in continua evoluzione e da un mercato sempre più competitivo, è fondamentale poter contare su partner qualificati in grado di affiancare le aziende nell’individuazione delle migliori opportunità di sviluppo e sostenibilità. Siamo, pertanto, convinti che questa nuova collaborazione potrà generare opportunità concrete per i nostri associati, aiutandoli a sostenere gli investimenti e rafforzare la propria competitività". Così Guido Grimaldi, presidente di Alis, commenta l’ingresso di Kunée nel Consiglio dei soci, aggiungendo: "L’ingresso di Kunée conferma, inoltre, la volontà di Alis di costruire una rete sempre più ampia e trasversale di professionalità e competenze, capace di rispondere in maniera efficace alle esigenze degli imprenditori e di accompagnarli nelle sfide legate alla crescita, all’innovazione e allo sviluppo".

"Entrare a far parte di Alis rappresenta per Kunée un passaggio strategico fondamentale e un motivo di grande orgoglio - sottolinea Corrado De Candia, amministratore di Kunée -. Condividiamo pienamente la visione del presidente Guido Grimaldi e la missione dell’associazione nel promuovere uno sviluppo economico che coniughi innovazione, competitività e sostenibilità. Metteremo a disposizione delle aziende associate tutta la nostra esperienza nel campo della finanza agevolata, del trasferimento tecnologico e dei processi di innovazione, affiancandole concretamente nell’individuazione e nell’ottenimento delle migliori opportunità di supporto finanziario e strategico. In un contesto di mercato dinamico e sfidante, siamo convinti che la sinergia tra le competenze di Kunée e la capillare rete di Alis possa generare un impatto reale e misurabile per la crescita del tessuto imprenditoriale del Paese".

Nata nel 2021, Kunée è un’agenzia di consulenza e innovazione che affianca le imprese durante il loro percorso di crescita. Le radici delle società sono a Bari, dove si trova il centro operativo che copre l’intero il territorio nazionale. Il team professionale si avvale anche di una compagine di professionisti esterni e di rapporti consolidati con Università, Politecnici e centri di ricerca utili a implementare nuove soluzioni ai bisogni delle imprese. Di recente è stata iscritta nell’elenco Europeo Esma come Esg Rating Provider. Nell’ultimo periodo ha contribuito all’ottenimento di oltre 100 milioni di euro di incentivi, ha gestito più di 1.000 pratiche e ha servito oltre 400 clienti su tutto il territorio nazionale.