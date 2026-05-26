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Lum, ospiti legati alla Sanità per cerimonia consegna diplomi master

in programma venerdì 29 maggio alle ore 10.30 presso l’Aula Magna

Logo Università Lum Giuseppe Degennaro - (ufficio stampa)
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26 maggio 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il direttore generale dell’Istituto superiore di sanità Andrea Piccioli e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato sono alcuni degli ospiti della Graduation Ceremony, la cerimonia di consegna dei diplomi di master agli studenti della Lum school of management, in programma venerdì 29 maggio alle ore 10.30, presso l’Aula Magna dell’Università Lum Giuseppe Degennaro.

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L’evento si aprirà con i saluti di Antonello Garzoni rettore dell’Università Lum, Antonella Rago, direttrice generale dell’Università Lum, Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato alla Salute, Eugenio Di Sciascio, Assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro della Regione Puglia, Andrea Piccioli, direttore generale Istituto superiore della sanità, Filippo Anelli, presidente Federazione nazionale ordini dei medici e Vasco Giannotti, presidente Forum risk management in sanità.

Seguirà la tavola rotonda 'Epigenetica, prevenzione e salutogenesi', introdotta e moderata da Francesco Albergo, direttore operativo della Lum school of management ed esperto del Consiglio superiore di sanità, a cui prenderanno parte Alberto Siracusano, presidente del Consiglio superiore di sanità, Ugo Cappellacci, presidente Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, Antonio Novelli, direttore Struttura Complessa, Laboratorio di Genetica Medica, Irccs Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Stefano Moriconi, già Capo della Segreteria Tecnica del Ministro della Salute. Le conclusioni saranno affidate a Francesco Manfredi, direttore scientifico Lum school of management.

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