Maltempo, Bper stanzia 200 mln per famiglie e imprese colpite da alluvioni Toscana

Bper ha stanziato un plafond di 200 milioni di euro a sostegno di famiglie e imprese della Toscana che hanno subito negli scorsi giorni gravi disagi dovuti dal maltempo. L'istituto di credito spiega, in una nota, che verranno messi a disposizione finanziamenti straordinari, con durata fino a 60 mesi, che prevedono fino a 50 mila euro per i privati e fino a un milione per le imprese di ogni dimensione. Il responsabile della direzione regionale centro ovest di Bper, Simone Maci, sottolinea che l'istitutodi credito ''vuole essere al fianco delle famiglie e delle imprese toscane nuovamente colpite da eventi alluvionali che hanno seriamente compromesso la sicurezza e la produttività del territorio. Il plafond messo a disposizione dal nostro Istituto permette di fornire un concreto supporto affinché si possa tornare nel più breve tempo possibile a una situazione di normalità”.