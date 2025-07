Milano: Ai al centro della Tech Conference 2025 di TeamSystem 

Un momento chiave per riflettere sul presente e il futuro dedicato alle oltre 1100 persone del Gruppo impegnate nei progetti di Ricerca & Sviluppo e IT, in Italia e nel mondo. È ciò che rappresenta la Tech Conference 2025 di TeamSystem, la tech & AI company italiana che sviluppa piattaforme digitali per la gestione del business di imprese e professionisti. Organizzata a Milano, la tre giorni è stata l'occasione per discutere di Ai, cloud, sicurezza, Fintech e nuove tendenze digitali. Nel corso dell'evento sono state presentate anche alcune novità a livello corporate e di strategia futura del Gruppo, che anticipano un'evoluzione significativa nel modo in cui il si svilupperà e proporrà le proprie soluzioni software sul mercato.