circle x black
Cerca nel sito
 

Mobilità aziendale sempre più strategica: i dati del report 2026 di Arval

25 marzo 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La flotta aziendale non è più solo un elemento del welfare ma un vero e proprio asset strategico, in grado di avvicinare agli obiettivi di transizione e di ottimizzare i costi, così come di soddisfare i criteri normativi. Un cambio di impostazione che ha portato al coinvolgimento di un numero crescente di figure, spesso apicali, nel processo di definizione della composizione della flotta. Lo evidenzia il Barometro delle Flotte Aziendali e della Mobilità 2026, l'indagine annuale condotta da Arval Mobility Observatory, l'osservatorio sulla mobilità di Arval, in collaborazione con Ipsos, presentato oggi a Milano nel corso di un incontro con la stampa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza