circle x black
Cerca nel sito
 

Molise, Fortune racconta la magia della 'regione che non esiste'

Il noto imprenditore Giovanni Colavita spiega l'incanto di una "Italia diversa e più vera"

Molise, Fortune racconta la magia della 'regione che non esiste'
29 agosto 2025 | 10.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Secondo una diffusa battuta 'il Molise non esiste'. Ma un reportage dell'edizione americana di 'Fortune' rivela che non solo 'esiste' ma è un posto 'magico, una versione diversa dell'Italia prima del turismo di massa: più tranquilla, più lenta e in qualche modo molto più vera". Un viaggio nella regione meno conosciuta del nostro paese che il mensile americano compie guidato da Giovanni Colavita, produttore di olio d'oliva molisano che vende i suoi prodotti in oltre 70 paesi. Una storia di olivicultori, quella della famiglia Colavita, che da un frantoio di paese ha raggiunto nei decenni successivi gli Stati Uniti, fino a diventare un marchio globale, ma ancora con profonde radici nel Molise.

Non solo - ricorda Fortune - Colavita si distingue negli Stati Uniti come unico marchio ad aver raggiunto la leadership nazionale in ciascuna delle categorie di olio d'oliva, aceto e pasta italiana, sia nel canale retail che nei canali e-commerce e foodservice in rapida crescita. Secondo i dati diffusi dal canale alimentare statunitense, il marchio si colloca attualmente al quinto posto tra gli oltre 400 marchi che vendono nel segmento Extra Vergine.

Alla testata americana Colavita descrive un angolo del suo Molise, un "piccolo paese immerso in un paesaggio collinare di boschi, campi dorati e ulivi che offrono pace e armonia. Si vedono solo pochi paesi limitrofi, il resto è natura incontaminata."

E nel reportage si riconosce che in effetti "il Molise non è un mito. È semplicemente, meravigliosamente trascurato. Ed è questo che lo rende speciale". "Il Molise è l'Italia in miniatura. I paesi collinari si aggrappano ai pendii, gli Appennini si ricoprono di neve in inverno e in estate si trovano spiagge adriatiche beatamente deserte. I turisti sono pochi e rari. È uno scorcio autentico della vita così come si svolge realmente, senza intoppi, senza fretta, un ritmo più difficile da trovare nelle destinazioni italiane più famose.

Il Molise rimane la regione meno visitata d'Italia. Nel 2023, ha registrato circa 20.000 visitatori internazionali, rispetto ai 3,6 milioni della Toscana, secondo la Banca d'Italia. Ma - ammette Fortune - "la differenza si percepisce immediatamente: tranquilla, sobria, autentica". "Il Molise ha tutto ciò che un viaggiatore può desiderare", spiega Colavita. "Storia, natura, cibo e persone che vogliono davvero condividerlo. È l'Italia più autentica".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Molise Fortune Colavita olio d'oliva turismo di massa
Vedi anche
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato
News to go
Influenza, si teme possa essere una delle peggiori degli ultimi anni: perché
Mostra Venezia, videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
Venezia 2025, standing ovation per Sorrentino: 8 minuti di applausi - Video
Al Quarticciolo spacciatori e vedette in strada h 24. Le videonews dalla nostra inviata sul posto
Venezia 82, il divo è tornato: George Clooney sbarca al Lido - Video
Mostra Venezia 2025 al via oggi: le videonews dalle nostre inviate Lucrezia Leombruni e Loredana Errico
News to go
Gaza, proteste in Israele: Netanyahu non ferma raid
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza