Mps-Mediobanca, Tinagli (Pd): “Uno choc, interventismo e statalismo”

La conquista di Mediobanca da parte del Monte dei Paschi di Siena, banca già salvata dallo Stato con una ricapitalizzazione precauzionale nel 2017 autorizzata dalla Commissione Europea, è uno "choc", un esempio di "statalismo e interventismo" del governo Meloni in un settore sensibile come quello bancario. Lo dice la presidente della commissione Hous del Parlamento Europeo Irene Tinagli (Pd, gruppo S&D), economista e già presidente della commissione Econ, a Strasburgo a margine di un incontro con la stampa.