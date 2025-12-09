Ferrero Rocher inaugura albero di Natale in piazza San Carlo a Milano

E' stato inaugurato ieri, 8 dicembre, l’albero di Natale Ferrero Rocher in Piazza San Carlo, alla presenza di Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia e Gaia Romani, assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici Generali. Lo si legge in una nota. L’albero di Ferrero Rocher si inserisce all’interno del "Natale degli Alberi”, il progetto patrocinato dal Comune di Milano.

La spettacolare struttura su base dorata che rimanda a una delle forme più simboliche che ci accompagnano nel periodo natalizio – la Piramide Ferrero Rocher – alta 6 metri, addobbata con migliaia di sfere dorate e avvolta da un nastro luminoso firmato Ferrero Rocher, accoglierà il pubblico dall’8 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026.

L’installazione è arricchita dalla presenza quotidiana di un calligrafo professionista che personalizzerà 8000 palline dorate, con un nome o un messaggio di auguri e da un coro gospel che allieterà gli amanti della musica natalizia anche il 13 dicembre dalle 15:00 alle 15:30 e il 20 e il 24 dicembre dalle 18:00 alle 18:30. Le persone "potranno inoltre affidare i loro messaggi anche al classico Libro degli Auguri di Ferrero Rocher, affinché ognuno possa dedicare un pensiero a chiunque desideri".