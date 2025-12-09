circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrero Rocher inaugura albero di Natale in piazza San Carlo a Milano

Ferrero Rocher inaugura albero di Natale in piazza San Carlo a Milano
09 dicembre 2025 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' stato inaugurato ieri, 8 dicembre, l’albero di Natale Ferrero Rocher in Piazza San Carlo, alla presenza di Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia e Gaia Romani, assessora al Decentramento, Quartieri e Partecipazione, Servizi Civici Generali. Lo si legge in una nota. L’albero di Ferrero Rocher si inserisce all’interno del "Natale degli Alberi”, il progetto patrocinato dal Comune di Milano.

La spettacolare struttura su base dorata che rimanda a una delle forme più simboliche che ci accompagnano nel periodo natalizio – la Piramide Ferrero Rocher – alta 6 metri, addobbata con migliaia di sfere dorate e avvolta da un nastro luminoso firmato Ferrero Rocher, accoglierà il pubblico dall’8 dicembre 2025 fino al 4 gennaio 2026.

L’installazione è arricchita dalla presenza quotidiana di un calligrafo professionista che personalizzerà 8000 palline dorate, con un nome o un messaggio di auguri e da un coro gospel che allieterà gli amanti della musica natalizia anche il 13 dicembre dalle 15:00 alle 15:30 e il 20 e il 24 dicembre dalle 18:00 alle 18:30. Le persone "potranno inoltre affidare i loro messaggi anche al classico Libro degli Auguri di Ferrero Rocher, affinché ognuno possa dedicare un pensiero a chiunque desideri".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Natale Ferrero Rocher Albero San Carlo
Vedi anche
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza