Nautica, Rixi: "Semplificazione della normativa è necessità per aziende del settore"

“Abbiamo collaborato negli ultimi anni in maniera importante per riuscire a far capire alle amministrazioni pubbliche che la semplificazione normativa è una necessità per le aziende per un settore che si vuole sviluppare. Non è semplicissimo in questo paese” Così il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, intervenuto in video collegamento alla Convention Satec 2025 organizzata da Confindustria Nautica all'Excelsior Palace Portofino Coast di Rapallo.

"È evidente che se noi vogliamo continuare a investire sul settore in maniera importante, abbiamo bisogno di accompagnare la crescita con una semplificazione normativa. Poi c'è il tema fiscale su cui un po' ci scontriamo con le discipline nazionali e su quelle europee. Per noi è necessario conservare una capacità industriale, aumentando l'investimento sul settore ma poi anche mantenere sulle nostre coste una buona parte di quello che è una grande risorsa, cioè il turismo nautico che rappresenta per un paese come il nostro, con 3000 chilometri di coste, un elemento fondamentale"