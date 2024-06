Norwegian Salmon Seminar, Pellizzoni (GfK Italy): “Molto gradimento da parte degli italiani nel consumo di salmone”

“Pur in una fase difficile per il consumatore, perché c'è molta attenzione ai prezzi e al risparmio, il salmone continua ad essere una tra le categorie preferite dalle famiglie italiane e risulta tra le prime tre tipologie di pesce più consumate dagli italiani. Quindi direi che le performance sono ancora molto elevate e c’è molto gradimento da parte delle famiglie”. Così Marco Pellizzoni, direttore commerciale Consumer Panel Services GfK Italy, intervenuto al panel ‘What are the latest shopper trends for FMCG, seafood and salmon in Italy?’, nel contesto dell’appuntamento annuale che ospita tutta l'industria ittica italiana e norvegese: il Norwegian Salmon Seminar in Italy, in svolgimento a Milano. Organizzato da The Norwegian Seafood Council, che rappresenta il marchio di origine Seafood from Norway, che indica l’origine norvegese dei prodotti ittici. Il seminario presenta i recenti trend del settore e le prospettive di crescita nel mercato ittico italiano, chiamando a raccolta tutta l'industria ittica italiana e norvegese.