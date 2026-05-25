Oberalp Group, transizione generazionale per sostenere nuova fase di sviluppo

Oberalp Group, leader nella progettazione e produzione di articoli per gli sport di montagna con grandi marchi che realizzano prodotti tecnici di alta qualità, annuncia una transizione generazionale che coinvolge proprietà e management, con l’obiettivo di assicurare continuità nella visione imprenditoriale e sostenere lo sviluppo strategico dell’azienda nel lungo periodo. A partire dal 1° giugno 2026, Ruth Oberrauch assumerà il ruolo di presidente, subentrando al fondatore Heiner Oberrauch, che lascerà le attività operative rimanendo membro del consiglio di amministrazione. Fondata nel 1981, Oberalp Group ha un portafoglio di 18 marchi sportivi esclusivi, 7 di proprietà (fra cui Salewa, Dynafit e LaMunt) e 11 (inclusi Under Armour, Fischer, Bollé e Blackroll) di cui cura lo sviluppo di brand e la distribuzione nel mercato italiano e in quello europeo.

In Italia, l’azienda è presente con una rete capillare di retail, che conta 95 punti vendita tra monomarca e multimarca, e con una struttura distributiva consolidata su tutto il territorio nazionale. Le attività del Gruppo si suddividono, inoltre, fra la sede centrale di Bolzano, il polo strategico di Montebelluna – cuore del distretto sportivo e calzaturiero – e gli uffici di Milano, dedicati alle attività commerciali, marketing e relazioni con partner e media.

In particolare, Ruth Oberrauch, da oltre 15 anni in azienda apporta una visione fondata sulla creazione di sinergie innovative e partnership strategiche: “Interpreto il mio ruolo come costruttrice di ponti perché so che in questo modo posso dare al Gruppo una direzione positiva per il futuro. Ha dichiarato. Nessuno vince più da solo, le partnership strategiche sono un fattore chiave di successo, sia all'interno che all'esterno dell'azienda”.

Nel suo nuovo ruolo, Ruth Oberrauch lascerà la direzione di LaMunt, il community brand di abbigliamento sportivo da montagna ideato da donne per donne che lei stessa ha fondato nel 2022, colmando una lacuna nel mercato dell'outdoor. Un'esperienza, quella di poter sviluppare un marchio in prima persona, che le ha permesso di acquisire una conoscenza profonda di tutti i processi aziendali, preparandola ad assumere una maggiore responsabilità per l'intero Gruppo.

Heiner Oberrauch ha espresso grande fiducia per il futuro aziendale: “La prossima generazione farà meglio di me e questa transizione riflette la nostra visione di crescita consapevole e responsabile. Attraverso una pianificazione attenta e il coinvolgimento della famiglia nella governance, desideriamo garantire stabilità, chiarezza nelle responsabilità e la preservazione dei valori fondamentali che contraddistinguono Oberalp Group da oltre quarant'anni.”

Il percorso di transizione coinvolge anche la leadership operativa: Stefan Rainer assumerà il ruolo di Group ceo a partire dal 1° ottobre 2026, dopo un periodo di affiancamento a Christoph Engl, group ceo dal 2018, che concluderà il proprio mandato a fine settembre per poi affiancare il gruppo in qualità di senior advisor a partire dal 2027.