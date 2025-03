Cosmetica, l'appello di 16 grandi aziende all'Ue per un dialogo strategico

L’alleanza Value of beauty che riunisce sedici grandi aziende leader nei settori dei prodotti per l’estetica e della cura del corpo, sbarra a Bruxelles per chiedere con voce unanime che la Commissione europea apra un tavolo di confronto sul futuro del settore. La richiesta ha fatto da sfondo alle visite istituzionali nei palazzi delle istituzioni europee, tra cui quella con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e allo studio commissionato a Oxford Economics sull’impatto socio economico del settore, che produce un fatturato totale di oltre 180 miliardi di euro l’anno e offre lavoro a 3,2 milioni di persone. L’alleanza punta a ottenere più flessibilità sugli obblighi della nuova direttiva europea sulle acque reflue, che sovraccarica in maniera sproporzionata, secondo l’industria, i produttori di cosmetici per la riduzione dei microinquinanti.