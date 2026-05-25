Un Centro Mobile di Rianimazione hi-tech, un ambulatorio attrezzato e una piattaforma informatica predittiva per la tutela dei lavoratori sbarcano nello scalo di Gioa Tauro per fornire un servizio di primo soccorso avanzato.

E' Bourelly Group ad annunciarlo. La società gestirà il servizio in stretta collaborazione con il Consorzio Sicilia. ''L'operazione -si sottolinea in una nota- consolida un asse strategico di competenze già ampiamente collaudate dal Gruppo in ambito aeroportuale, portuale, industriale e nell’emergenza-urgenza territoriali. L'affidamento di Gioia Tauro rappresenta, infatti, la naturale continuazione di una radicata strategia di espansione nazionale che vede Bourelly Group collaborare attivamente con i principali enti pubblici e aziende sanitarie per l'attivazione di presidi di eccellenza''.

Il nuovo servizio sarà rivolto ai dipendenti, agli ospiti, agli utenti dello scalo, alle Forze dell’Ordine e agli addetti ai lavori che operano in tutta l'area portuale. Al centro del presidio messo in campo da Bourelly Group ci sarà un’ambulanza di Centro Mobile di Rianimazione (Cmr) di ultimissima generazione. Configurato secondo i più avanzati standard di emergenza sanitaria, il veicolo dispone di dotazioni tecnologiche di livello ospedaliero che permettono di affrontare sul posto qualunque urgenza: arresti cardiaci, ictus, grandi traumi, schiacciamenti o ustioni.

A bordo del mezzo l'equipe di pronto soccorso potrà contare su monitor-defibrillatore multiparametrico professionale ed elettrocardiografo; ventilatore polmonare, aspiratore medicale e pompa infusionale; pulsossimetri e sistemi di monitoraggio continuo dei parametri vitali; dispositivi avanzati per l’immobilizzazione traumatologica (adulti e pediatrici); sistemi completi per l’ossigenoterapia e la gestione avanzata delle vie aeree; farmaci salvavita e barelle ad alta movimentazione per il trasporto sanitario avanzato.

Gli equipaggi pronti a intervenire saranno costituiti da tre figure professionali: un medico, un infermiere e un autista soccorritore. Ma non solo. A supporto dell'unità mobile, Bourelly Group ha allestito un ambulatorio fisso di primo soccorso, dotato di carrello emergenze avanzato e farmaci salvavita per intervenire immediatamente anche nelle situazioni più critiche.

Non manca l'innovazione: Il presidio sanitario potrà contare su un'evoluta piattaforma informatica. ''Il software -si spiega in una nota- permette la gestione digitale completa delle attività: dalla registrazione degli interventi effettuati alla gestione delle scorte e delle scadenze dei farmaci, fino all'archiviazione protetta dei referti clinici nel pieno rispetto della privacy. La vera svolta in ottica di prevenzione (in conformità con il D.Lgs. 81/08) è rappresentata dalla Dashboard di sistema, che consente di elaborare report statistici avanzati e dati predittivi. L'analitica in tempo reale dei dati permette di individuare eventuali fenomeni o malori ricorrenti. Questo consentirà di pianificare, insieme all'Autorità Portuale, campagne di sensibilizzazione e prevenzione mirate, fondamentali soprattutto nei mesi estivi per mitigare i rischi legati alle elevate temperature e allo stress termico (come le lipotimie)''.

Chi avrò bisogno del servizio potrà contare su un numero unico dedicato, consentendo di mobilitare l’equipe medica in pochissimi minuti verso qualsiasi area del porto, azzerando i tempi di attesa e garantendo uno standard qualitativo elevatissimo. ''Con l’avvio di questo servizio nel Porto di Gioia Tauro, Bourelly Group e Consorzio Sicilia -si sottolinea in una nota- confermano la propria capacità di esportare soluzioni sanitarie integrate e ad alta tecnologia, mettendo il consolidato know-how aziendale e la propria rete di collaborazioni istituzionali al servizio della sicurezza dei grandi hub industriali e civili italiani''.