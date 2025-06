Poste: un webinar alla scoperta del Collezionismo digitale filatelico e NFT

Mercoledì 25 giugno è in programma il webinar gratuito “NFT e collezionismo digitale: arte e Filatelia incontrano la blockchain” in cui Giovanni Machetti, Responsabile Filatelia in Poste Italiane, illustrerà come il mondo dei francobolli sia cambiato nel tempo, avvicinandosi a nuove forme di collezionismo digitale. Sarà possibile partecipare dal link e presentare in diretta le domande via chat al relatore.

Da qualche anno - ricorda Poste - hanno iniziato ad affacciarsi al mondo della filatelia gli NFT (Non Fungible Token), gli asset virtuali dotati di un certificato che attesta la proprietà del prodotto filatelico elettronico garantendone l’autenticità. Essendo prodotti unici, non fungibili, possono essere collezionati e scambiati tanto quanto i francobolli e i prodotti cartacei, con le medesime regole di rarità: il certificato digitale registrato su una blockchain ne garantisce infatti proprietà, unicità e tracciabilità. La filatelia ha da tempo abbracciato le nuove tecnologie nello sviluppo e scambio dei francobolli: le piattaforme online consentono di migliorare l’esperienza di ricerca e identificazione dei prodotti, le tecniche di grafica e stampa hanno visto l’introduzione di materiali innovativi, i cataloghi digitali permettono di superare le limitazioni geografiche. I francobolli testimoniano momenti storici come l’Unità d’Italia, le Olimpiadi, l’arrivo della Repubblica o la celebrazione di grandi figure della scienza, dell’arte e della cultura.

Il percorso di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web. Le attività di Educazione Digitale possono essere seguite anche su LinkedIn, Facebook e X attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram