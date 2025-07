Rifiuti, Cial: in Sardegna la raccolta differenziata dell’alluminio al 77%

Con una media regionale del 77% nella raccolta differenziata (superiore alla media nazionale) e performance eccellenti nei principali centri urbani, la Sardegna si conferma anche nel 2024 tra le realtà più solide e strutturate nella gestione e riciclo degli imballaggi in alluminio. A Oristano, ad esempio, è stata raggiunta una resa pro-capite di 1,1 kg per abitante - la più alta della Regione - mentre a Cagliari, dove la copertura del servizio Cial è totale, la media si attesta in linea con i valori nazionali (900 g/ab). Sono i dati presentati da Cial - Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio.

“La Sardegna è un esempio di come la collaborazione tra cittadini, istituzioni e sistema consortile possa generare risultati solidi e duraturi nella raccolta differenziata dell’alluminio - dichiara Stefano Stellini, direttore generale di Cial - Con una copertura totale nella città di Cagliari e performance di eccellenza come quelle registrate a Oristano, il territorio conferma la validità di un modello capillare e integrato”.