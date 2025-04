Rinnovata l’intesa tra Trentino digitale e Polo Strategico Nazionale per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione

Prosegue il percorso di trasformazione digitale della pubblica amministrazione trentina grazie al rinnovo dell’accordo tra Trentino Digitale e Polo Strategico Nazionale. L’intesa, firmata oggi a Roma dal presidente di Trentino Digitale, Carlo Delladio, e dall’amministratore delegato di Polo Strategico Nazionale, Emanuele Iannetti, “segna un ulteriore passo avanti nell’integrazione dei servizi digitali, con un focus su sicurezza, efficienza e innovazione, esplicitata per mezzo dell’integrazione delle infrastrutture tra Psn e i principali attori della pubblica amministrazione locale che consentirà una forte accelerazione alla trasformazione digitale del paese, in aderenza alla strategia disegnata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale”, si legge in una nota.

L’accordo “consolida una collaborazione strategica avviata nel 2023, quando Trentino Digitale fu la prima società in house in Italia a firmare un accordo con Polo Strategico Nazionale con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture tecnologiche affidabili e di ultima generazione per la pubblica amministrazione locale. Le amministrazioni trentine – viene spiegato – potranno beneficiare di soluzioni cloud avanzate e di un potenziamento delle misure di sicurezza informatica, assicurando servizi sempre più performanti e resilienti per cittadini e imprese”.

“La sinergia tra Polo Strategico Nazionale e Trentino Digitale rappresenta un modello di riferimento per la modernizzazione della pubblica amministrazione”, dichiara Emanuele Iannetti, amministratore delegato di Psn. “Grazie a questa collaborazione, siamo in grado di fornire tecnologie e infrastrutture che garantiscono continuità operativa e protezione dei dati e, in funzione del percorso evolutivo dell’offerta Psn in corso, abbiamo la possibilità di introdurre nuovi modelli di cooperazione con le in-house tramite progetti di interesse comune basati anche su soluzioni di edge-cloud”. Il Dipartimento per la trasformazione digitale “gioca un ruolo essenziale nel coordinare il lavoro e l’impegno di tutti gli attori coinvolti, dalle in-house agli enti pubblici, per accrescere e potenziare tutto l’ecosistema, supportando la transizione digitale in modo strutturato ed efficace, in linea con la Strategia Cloud Italia e con gli obiettivi di digitalizzazione del Paese”.

“La trasformazione digitale del Trentino richiede investimenti costanti in tecnologie affidabili e scalabili – aggiunge Carlo Delladio, presidente di Trentino Digitale. – “Il rinnovo dell’accordo con Polo Strategico Nazionale conferma il nostro impegno nel fornire soluzioni innovative alla pubblica amministrazione, promuovendo una crescita digitale sostenibile e sicura per l’intero territorio”.