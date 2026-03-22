Roberto Alessi lascia Novella 2000: "Si apre una nuova fase che mi fa tremare polsi"

"Da aprile io lascio Novella 2000". Roberto Alessi 'firma' il suo ultimo numero del settimanale, salutando i lettori. "Circa 14 anni fa -scrive- mi era stato proposto questo incarico con Visto, nella sede della Rizzoli Editore dove avevo iniziato a fare il giornalista tanti anni prima. Questo è il momento dei ringraziamenti a partire dal primo editore, Alfredo Bernardini De Pace, e all’allora suo amministratore delegato Federico Silvestri, che oggi ceo del Sole 24 Ore, a Daniele Santanchè, oggi ministro del turismo, che mi ha permesso di lavorare ricreando un prodotto che oggi fa scrivere a Google che 'Novella 2000 è confermata come una delle testate di riferimento nel panorama del gossip italiano e internazionale'. Il giornale era poi passato nelle mani di Luca Ruffino, un imprenditore serio e molto preparato, purtroppo la vita ce lo ha portato via. Era quindi arrivato l’avvocato Maurizio Irrera, un vero toccasana, grande fortuna perché ha rimesso a posto tutti i conti e ha risanato il Gruppo Visibilia, come confermato dall'approvazione del rendiconto finale da parte del Tribunale di Milano l’anno scorso".

"Oggi lascio un giornale che ha una fortissima considerazione anche tra gli inserzionisti che si sono affidati a me (e alla concessionaria) con grandi soddisfazioni. Si apre ora per me una nuova fase della mia carriera come editorialista, una carica riservata solo a grandi professionisti che mi fa tremare i polsi, mi vedrò impegnato su quotidiani e su un settimanale d’alta gamma. Il mio ringraziamento, poi, va a te e a tutte le persone in queste foto senza le quali non avrei ottenuto i risultati strepitosi che abbiamo ottenuto. Ancora grazie, il nostro è stato un rapporto prezioso. Tuo Roberto", conclude il direttore uscente.