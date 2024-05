Rotocalco n. 21 del 22 maggio 2024

Fondazione Gi Group, “Donne, Lavoro e Sfide Demografiche” concluso l’incontro per promuovere soluzioni a favore occupazione femminile e genitorialità; A Padova confronto documento Confindustria ‘Fabbrica Europa’ per costruire forte politica industriale europea; L’aeroporto di Fiumicino sbarca nel centro di Roma, ADR lancia “Airport in the City”; Forum Compraverde Buygreen: politiche green, acquisti sostenibili e transizione ecologica; Si conclude a Forli l’European Youth Event, che ha visto la partecipazione di migliaia di giovani europei; IA, transizione ecologica e digitale i temi del B7 Italy 2024; Mantova Food & Science Festival, Per Syngenta futuro agricoltura è nel suolo; La campagna di Amnesty International, il 5x1000 a sostegno della libertà di stampa; Lavoro, Con Fonarcom e Epar le Academy di formazione per ogni impresa.