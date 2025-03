Una nuova finestra per mettersi in regola con il Fisco per circa 500mila contribuenti che avevano saltato una o più rate da versare entro il 31 dicembre 2024

Tempo fino al 30 aprile per presentare l'istanza per la nuova rottamazione Quater: una nuova finestra per mettersi in regola con il Fisco per circa 500mila contribuenti che avevano saltato una o più rate da versare entro il 31 dicembre 2024, secondo la precedente edizione della definizione agevolata.

Come fare domanda

L'ammissione si fa esclusivamente per via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate, non sono infatti ammesse le domande in versione cartacea. Le risposte del fisco arriveranno entro il 30 giugno 2025. Il contribuente potrà decidere se pagare one shot in un'unica soluzione il 31 luglio o con rateizzazione per un massimo di 10 tranche, partendo sempre dalla fine di luglio e la seconda entro il 30 novembre 2025.

Per le rate successive le date sono l’8 febbraio e il 31 maggio del 2026 e il 31 luglio e il 30 novembre 2027. Le somme dovute dovranno comunque essere maggiorate del tasso di interesse del 2% a decorrere dal primo novembre 2023. No all'inserimento di nuovi debiti nella domanda della rottamazione quater: la riadesione interesserà infatti solo i debiti della precedente rottamazione (gennaio 2000 al 30 giugno 2022) per i quali non erano state regolate una o più rate.