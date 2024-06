Rum Matusalem presenta nuovo look delle sue iconiche bottiglie

Rum Matusalem, un'azienda familiare nata nel 1872 a Santiago de Cuba, ha presentato a Milano il nuovo look per le sue bottiglie. Questo ammodernamento riflette una svolta storica, definendo una nuova era e segnando l'inizio dei prossimi 150 anni per questo rum centenario. Nella sua storia, Rum Matusalem ha sempre saputo trascendere diversi periodi e tendenze. Nel 2024, Matusalem Gran Reserva 15 e Matusalem Gran Reserva 23 svelano il loro nuovo look, progettato dal rinomato direttore creativo francese Julien Zorzin, che ha magistralmente catturato i valori del marchio: buon gusto, tradizione, eccellenza e expertise.

"L'introduzione di queste nuove bottiglie segna un nuovo traguardo. Uno che rafforza il posizionamento del marchio, collegandosi ai consumatori attraverso un focus contemporaneo e super-premium" afferma Lara Pac, global marketing director per Rum Matusalem. Le nuove bottiglie di Matusalem Gran Reserva 15 e Gran Reserva 23 mirano ad appassionare non solo i fedeli seguaci di Rum Matusalem ma anche i nuovi consumatori con un look innovativo e moderno. Alcuni dei dettagli iconici del nuovo design sono degni di nota, come la texture delle bottiglie, che evoca il lavoro artigianale del legno. Includono anche un omaggio agli archi, uno degli elementi più riconoscibili dell'architettura coloniale cubana. Infine, il nuovo look è coronato da una chiusura in legno e sughero naturale, e la spalla delle bottiglie è sollevata in un gesto di orgoglio.

Matusalem Gran Reserva 15, icona di Rum Matusalem, è la ricetta segreta originale della famiglia, si distingue per un tocco del caratteristico colore rosso del marchio sull'etichetta del collo e per il suo effetto taglio a mano, che rimanda alla perfezione imperfetta dei prodotti artigianali. Il design di Matusalem Gran Reserva 23, nella categoria ultra-premium, presenta un effetto diamante trasparente nella bottiglia, colorazione nera pura al collo e il sigillo dorato del suo logo e etichetta. È di un design elevato per una distinzione singolare; la firma di Claudio Álvarez Salazar della quarta generazione della famiglia fondatrice di Ron Matusalem. Dai Pionieri nell'Arte del Buon Gusto Atemporale, questo nuovo look fa parte di una nuova era per il marchio. La stessa qualità di sempre ora con un design aggiornato e di tendenza per un marchio con oltre un secolo di storia. Tra gli ospiti della serata svoltasi presso il Marchese di Milano Cynthia Vargas, Master Blender di Matusalem, e Hektor Monroy, Global Brand Ambassador.