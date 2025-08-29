circle x black
Ryanair darà un bonus di 2,50 euro ai dipendenti che scovano bagagli fuori misura

L'ad della compagnia aerea: "Voglio che il personale di terra scopra chi commette un abuso"

Passeggeri al check-in di Ryanair - Ipa
29 agosto 2025 | 16.36
Redazione Adnkronos
Ryanair aumenterà dal prossimo novembre il bonus al personale ai banchi d'imbarco che spetta quando vengono intercettati bagagli fuori misura massima consentita. Il bonus ai dipendenti aumenterà da 1,50 euro a bagaglio a 2,50 euro. Inoltre, verrà rimosso il tetto di 80 euro massimi. Lo ha annunciato l'ad della compagnia aerea low cost, Micheal O'Leary, nel corso di una conferenza stampa a Londra.

Secondo le policy di Ryanair, i passeggeri devono rispettare regole rigide, con multe fino a 87 euro qualora il bagaglio portato al gate sia fuori misura. La compagnia accetta un solo bagaglio incluso nella tariffa, che può essere inserito sotto al sedile di fronte. Durante la conferenza stampa, l'ad ha spiegato come siano circa 200mila i passeggeri che, ogni anno, vengono multati per il bagaglio fuori misura. "Abbiamo ancora molta strada da fare per liberarci" del problema, ha detto O'Leary, sostenendo come "non ci siano scuse, voglio che il personale di terra scopra chi commette un abuso".

