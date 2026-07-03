SAF, Nevi (FI): "Diversificazione agricola e biocarburanti per aumentare introiti degli agricoltori"

"L'agricoltura italiana ha assoluto bisogno di costruire le condizioni affinché ci sia una diversificazione della produzione agricola" ei biocarburanti possono essere uno strumento per "conseguire l'obiettivo strategico di aumentare il reddito degli agricoltori". Lo ha detto Raffaele Nevi, Portavoce nazionale di FI, Membro della Commissione Agricoltura della Camera, intervenendo alla presentazione dello studio "Sinergie tra agricoltura e trasporto aereo per la produzione di SAF", nell'ambito del terzo incontro del 2026 della Fondazione Pacta sulla riduzione delle emissioni del trasporto aereo.