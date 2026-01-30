circle x black
Sciopero del trasporto aereo oggi 31 gennaio, chi si ferma e quando

Dal personale Easyjet a quello degli aeroporti di Brescia e Verona

Aereo EasyJet - Ipa
Aereo EasyJet - Ipa
31 gennaio 2026 | 00.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Possibili disagi nella giornata di oggi, sabato 31 gennaio, per chi si sposta in aereo a causa di quattro scioperi. Dal personale Easyjet a quello degli aeroporti di Brescia e Verona, ecco chi si ferma e quando.

Stop di 4 ore di EasyJet

Piloti e assistenti di volo della compagnia aerea EasyJet hanno proclamato, nel rispetto della normativa in materia, una prima azione di sciopero per oggi, sabato 31 gennaio, della durata di 4 ore, dalle 13 alle 17, "a seguito del mancato rinnovo del contratto di lavoro, scaduto nel mese di settembre 2025". A renderlo noto, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporto aereo e Anpac che specificano: "Le proposte avanzate dall’azienda per il rinnovo contrattuale sono state giudicate insoddisfacenti, in quanto non garantiscono neppure il recupero dell’aumento inflattivo registrato negli ultimi anni e risultano significativamente lontane dalle condizioni di lavoro applicate al personale EasyJet negli altri Paesi del network".

"Il fronte sindacale si presenta unito a conferma delle legittime aspettative del personale navigante, che chiede un contratto equo, dignitoso e allineato agli standard europei del gruppo. Permane una forte determinazione a raggiungere risultati concreti e soddisfacenti. In assenza di risposte adeguate da parte dell’azienda - conclude la nota - non si esclude il ricorso ad ulteriori azioni successive”.

Disagi agli aeroporti di Brescia e Verona

Allo sciopero di EasyJet si aggiungono quelli del personale Enav dell'aeroporto di Verona e del personale MH24 e Gda Handling dell'aeroporto di Brescia Montichiari. Anche questi si svolgeranno per 4 ore, dalle 13 alle 17.

Tag
sciopero 31 gennaio sciopero 31 gennaio 2026 easyjet voli trasporto aereo sciopero
