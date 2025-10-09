circle x black
Cerca nel sito
 

Sciopero dei trasporti oggi 10 ottobre 2025, a Roma metro e bus a rischio: orari e linee interessate

Il personale Atac incrocia le braccia per protestare contro le condizioni di lavoro. Usb e Orsa scioperano 4 ore, Sul in agitazione per l'intero turno, salve le fasce di garanzia

Un autobus - (Fotogramma)
Un autobus - (Fotogramma)
10 ottobre 2025 | 00.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Metro e bus a rischio oggi venerdì 10 ottobre a Roma per lo sciopero del trasporto pubblico indetto dai sindacati Usb, Orsa e Sul. Due proteste distinte con gestione dei tempi diversi, centrati però sullo stesso problema: le condizioni di lavoro di autisti e personale Atac.

I due scioperi

Un’unica giornata, due proclamazioni: la protesta di Sul durerà, infatti, 24 ore, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio (con le fasce di garanzia attive per tutelare chi entra ed esce dal lavoro), mentre quella di Usb e Orsa si limiterà a quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30.

Le linee interessate

A essere toccata è l’intera rete Atac, a esclusione però – si legge sul sito dell’azienda – i collegamenti eseguiti per conto Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Sono quindi ‘salve’ le linee: 021 – 043 – 075 – 33 – 77 – 113 – 246 – 246P – 313 – 319 – 351 – 435 (ad eccezione della corsa delle ore 6.32 da via Dante da Maiano) – 500 – 515 – 551 – 669 – 980. Oltre, naturalmente, alle linee gestite da altri esercenti nel territorio di Roma Capitale. Per quanto riguarda i servizi notturni, nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 non sarà assicurato il servizio delle linee bus notturne, ma saranno garantire, nelle fasce orarie diurne che arrivano oltre la mezzanotte, alcune corse su linee come la 38, 44, 61, 86, 170, 301, 451, 664, 881 e 916.

Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale, così come non sarà assicurato il servizio delle biglietterie. Restano invece aperti i parcheggi di interscambio restano aperti e il servizio delle biglietterie on-line non subirà alcuna interruzione. Nelle stazioni metro – ad eccezione delle stazioni Ionio, Laurentina e Arco di Travertino – non sarà possibile utilizzare i bike box; il deposito o il ritiro della bici potrà essere effettuato al di fuori della fascia di sciopero e non sarà possibile utilizzare i locker per il ritiro di merce in stazioni eventualmente chiuse.

I motivi della protesta

A differenza degli scioperi del 22 settembre e del 3 ottobre, proclamati dopo l'attacco israeliano alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e a sostegno della Palestina, venerdì 10 ottobre il trasporto pubblico di Roma si ferma per protestare contro le condizioni di lavoro. Lo hanno spiegato i sindacati stessi in una lettera indirizzati a romani, in cui le sigle chiedono ‘scusa’ in anticipo per i disagi, denunciando, tra i nodi principali da sciogliere, i turni che rendono impossibile conciliare vita privata e lavoro, la sicurezza nelle e ai capolinea, i buoni pasto e lo smart working negati.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sciopero roma 10 ottobre 2025 sciopero atac roma 10 ottobre cronaca news roma news
Vedi anche
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza