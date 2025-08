Sole 24 Ore Formazione e Avedisco lanciano un programma professionalizzante per gli incaricati alla vendita

Unire cultura e impresa, etica e competenze, rigore e innovazione. Con questo obiettivo, Avedisco, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, e Sole 24 Ore Formazione, realtà nata dall’unione tra Multiversity e il Gruppo 24 Ore, lanciano un nuovo percorso formativo certificato dedicato agli Incaricati alla Vendita.

L’iniziativa punta a qualificare il profilo professionale degli operatori del settore attraverso contenuti mirati, strumenti concreti e una visione moderna della vendita diretta. Un’iniziativa che non solo risponde al bisogno di aggiornamento e qualificazione del settore, ma ambisce anche a rafforzarne il riconoscimento pubblico e il prestigio professionale.

Il progetto prende forma con un primo percorso di 16 ore di formazione on demand, articolato in quattro aree chiave: profili normativi applicati alla vendita diretta, comunicazione e gestione del cliente, negoziazione e risoluzione del conflitto, etica professionale e Codice di Condotta Avedisco. Una mappa strutturata, pensata per accompagnare gli operatori attraverso le sfide concrete del settore, integrando contenuti tecnici con un approccio umano e valoriale.

Il corso sarà erogato secondo la formula della microcredenziale, in conformità con la “Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 16 giugno 2022” che ne disciplina i criteri e le modalità. Al termine del percorso formativo, è previsto un esame supervisionato dell’ente Certipass Srl, Organismo di Certificazione delle persone accreditato da Accredia secondo la norma UniI En Iso 17024:2012. Superato positivamente l’esame, si otterrà un attestato di microcredenziale che documenta le competenze acquisite.

L’iniziativa punta infatti a consolidare la figura dell’incaricato alla vendita come attore professionale, consapevole e affidabile.

Il progetto formativo congiunto prevede lo sviluppo di altri due programmi formativi, uno dedicato ai Manager del comparto, incentrato su leadership, gestione dei team e accountability; l’altro focalizzato sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nelle vendite e nella relazione con il cliente, un ambito in forte espansione che pone nuove sfide anche dal punto di vista etico e regolamentare.

“Siamo molto orgogliosi di dare il via a questo nuovo progetto con Avedisco, che ha l’ambizione di trasformare i processi di vendita in una relazione win-win fondata su fiducia, etica e valore condiviso. La nostra missione è costruire ponti solidi tra formazione e imprenditorialità, creando connessioni strategiche e opportunità di crescita concrete. In un mercato in continua evoluzione, crediamo che

solo mettendo le persone al centro sia possibile generare un impatto duraturo – per i professionisti, per le aziende e per la società nel suo insieme” ha commentato Fulvio Peppucci, direttore generale di Sole 24 Ore Formazione.

“In Avedisco crediamo che la formazione sia uno dei pilastri per garantire solidità e reputazione al nostro settore. Questa collaborazione con Sole 24 Ore Formazione rappresenta un segnale forte del nostro impegno verso una formazione qualificata e riconosciuta. Vogliamo offrire agli Incaricati strumenti sempre più efficaci per interpretare le sfide del presente e costruire il futuro del settore su basi solide, professionali e consapevoli” ha aggiunto Giovanni Paolino, presidente Avedisco.

Aveisco e Sole 24 Ore Formazione tracciano così una nuova traiettoria: un’alleanza che mette al centro la persona, l’integrità e la qualità, per ridefinire – attraverso la formazione – l’identità stessa della vendita diretta.